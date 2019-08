Bitonto, gemelli nacquero invalidi per errore medico: dopo 27 anni Regione paga 2mln di danni

Ci sono voluti quasi 27 anni per chiudere una vicenda di malasanità che nel 2015 aveva portato alla più pesante sentenza di risarcimento nella storia della Regione. Un esame mai eseguito, un parto sbagliato, due gemelli nati nell’allora ospedale di Bitonto con gravissimi disturbi neurologici. Le responsabilità non sono mai state accertate. Fatto sta che quell’errore costa oggi alla collettività poco meno di due milioni di euro, oltre che la condanna a vita per una famiglia murgiana.

Continua a leggere sulla nostra edicola digitale