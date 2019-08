Bari, truffato da broker fantasma: «Ho perso tutto»

Digitando in Rete l’indirizzo, appare la scritta «impossibile raggiungere il sito». Il numero che inizia con il prefisso +44 sul quale rispondeva tale «Katrin» che all’epoca, gentilmente, smistava le chiamate al promotore finanziario (o presunto tale) «Kristian», è muto. Se a questo si aggiunge che gli investimenti finanziari, sulla carta, anzi, a video, crescevano a dismisura mentre adesso sono letteralmente spariti dalla piattaforma di trading online, il sospetto diventa quasi una certezza. L’ennesima truffa online sembra servita. A cascarci, oltre una decina di investitori baresi. Gente comune, anzitutto. Ma anche professionisti e imprenditori. Persino un funzionario di banca. Tutti speravano di potere contare su una piccola rendita grazie al trading online, titoli azionari o petrolio soprattutto. Operazioni, va detto, molto speculative. Hanno investito anche sino a 100mila euro e si sono ritrovati con i conti correnti dedicati alle operazioni finanziarie azzerati. In fumo vanno oltre mezzo milione di euro.

Prendiamo la storia di S., 50 anni, di Modugno. È stata la sua denuncia presentata alla Polizia postale a dare il via all’inchiesta della Procura. «Avevo una piccola somma da parte - racconta S. -. Un amico, ex cancelliere del Tribunale, nel gennaio 2018 mi parlò della possibilità di investire piccole somme di denaro nel trading online». Neanche a dirlo, pure l’amico di Stefano è caduto nel raggiro, prima vittima di una lunga serie. S. viene contattato da tale Kristian. Il broker dice di rispondere da Londra. Del resto, è noto, che nella City si vive di pane e finanza. In italiano, con uno spiccato accento anglosassone, Mr Kristian illustra le modalità dell'investimento. S. entra nel mondo della finanza. Carica su una Postepay 3.000 euro che nel giro di pochi giorni diventano 5.000. Installa, con la collaborazione di Kristian che interviene da remoto, l’applicazione sul suo Pc. E siccome gli algoritmi vanno «monitorati» costantemente per non lasciarsi sfuggire le opportunità di guadagno, il pacchetto prevede anche l’app sullo smartphone.

Pronti, via. «Le cose all’inizio andavano molto bene - ricorda S. -. Ho iniziato a guadagnare». Almeno così gli pareva. «Il signor Kristian mi fa notare il buon incremento del mio investimento e insiste parecchio perché io investissi una somma maggiore - prosegue la vittima -. Dopo avere valutato la proposta, mi convinco di puntare tutti i miei risparmi, 15mila euro bonificati su un conto estero». Siamo a marzo 2018. Per circa un mese, S. monitora la sua posizione. «Il mio guadagno schizza a 90mila euro». Non gli sembra vero. E infatti non lo è. «Decido allora di disinvestire tutto e di passare all’incasso». Ma qualcosa glielo impedisce. «Kristian mi convince a tornare sui mie passi e a lasciare tutto così com’era per un anno. Se avessi seguito il suo suggerimento avrei potuto contare su una rendita mensile di 1.000 euro». Il broker questa volta è di parola. A fine aprile, arriva un bonifico di 1.000 euro. Purtroppo per S., sarà il primo e l’ultimo. «Dopo 20 giorni, controllando sulla piattaforma, scopro che il capitale è azzerato». Il broker, in questa fase è così gentile da spiegare che si tratta solo di un problema tecnico. Niente panico, insomma. «Da quel momento ho provato a contattarlo più volte senza successo. Katrin mi diceva che il titolare era ammalato». Trascorrono le settimane. La tensione cresce. Anche Katrin sparisce. «Vengo contattato da tale Gabriel che si presenta come portavoce di Kristian e che mi tranquillizza: “Non appena rientrerà dalla malattia risolverà la situazione”». S. sta ancora aspettando. Anche perché, siamo a giugno 2018, la Consob sanziona la piattaforma che da quel momento non può più svolgere in Italia attività di intermediazione finanziaria. Oltre una decina di investitori baresi sperano sino all’ultimo di recuperare i loro investimenti. Non è andata così. Non resta che presentare denuncia. L’inchiesta è all’inizio.