Adelfia, donna ferita a coltellate dal marito dopo una lite

Una donna è stata ferita a coltellate domenica pomeriggio ad Adelfia. L'episodio sarebbe avvenuto, in via Ponte, nel rione Montrone, all'interno di una avviata pizzeria ("La voglia pazza") che la coppia gestisce in paese. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Adelfia. Il marito, un 50enne titolare della pizzeria, è ricercato dai militari dell'Arma.

Secondo quanto si è appreso il ferimento sarebbe avvenuto al termine dell'ennesimo litigio tra i due a quanto pare per la dipendenze dell'uomo dalla droga. L'uomo sarebbe sceso in strada colpendo la donna alla mano allontanandosi dal luogo del ferimento. La donna - colpita al braccio e all'avambraccio - è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico: le sue condizioni non sono gravi. (v. sgar.)