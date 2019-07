Trasporti, addio all'imprenditore Vinella, patron della Sita

Dal vetro ai trasporti, una storia lunga oltre 60 anni. E' morto all'eta di 83 anni, Luciano Vinella, originario di Putignano ma trapiantato a Castellana Grotte, patron dell'omonimo gruppo imprenditoriale barese conosciuto nel settore dei trasporti. Fondatore con i fratelli di una industria vetraia, da oltre 30 anni il gruppo si era affacciato nel settore dei trasporti.

Nel 1987, l'acquisizione dal Gruppo FIAT, con una operazione di leveraged buy–out costituendo a tal fine, un’apposita società finanziaria denominata Sogin S.r.l, del 100% della società Sita S.p.A. con sede in Firenze, storica società fondata dalla famiglia Agnelli nel 1912 ed operativa nel settore del trasporto pubblico di persone con autobus. Poi l'acquisizione della Marozzi e la partnersip con il Gruppo Ferrovie dello Stato che entra nel pacchetto azionario della Sogin, per poi spacchettare la Sita Spa in Sita Sud che resta in capo alla famiglia Vinella.

Luciano Vinella lascia due figli, Miriam e Giuseppe. I funerali avranno luogo nella Chiesa Madre di Castellana Grotte, lunedì 29 luglio alle ore 15.