Si ammala di tubercolosi, vigile di Turi in isolamento al Policlinico di Bari

BARI - Un caso di tubercolosi polmonare al Policlinico di Bari. Sono scattati i controlli per verificare se si tratta, come sembra, di un caso circoscritto.

Ad ammalarsi, un vigile urbano in servizio a Turi. Attualmente il dipendente comunale è ricoverato nel reparto malattie infettive e si trova in isolamento. Il dipartimento igiene e prevenzione Asl, come da protocollo, ha immediatamente proceduto a monitorare l’intero nucleo familiare del vigile, sposato con una turese, senza figli. Monitorati anche dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il paziente nelle scorse settimane. A questo proposito, tre vigili del comando di polizia locale, composto da 11 persone compreso il comandante, dopo aver effettuato il test di «Mantoux», hanno manifestato una reazione cutanea positiva che testimonia di un avvenuto contatto con il bacillo della tubercolosi pur senza avere alcuna manifestazione clinica dell’infezione.

