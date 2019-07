Giovinazzo Rock Festival: per i 20 anni arrivano Diaframma, Mokadelic, La Rappresentante di Lista

Quindici artisti per tre serate indimenticabili. Il Giovinazzo Rock Festival 2019 “Bitonto special edition”, organizzato da associazione Arci “Tressett”, compie 20 anni e sfodera una poderosa line-up internazionale, l’ennesima pagina di un romanzo musicale che da due decenni vede sfilare sui palcoscenici pugliesi artisti del calibro di Caparezza, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Marlene Kuntz, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bandabardò, dEUS, Africa Unite, Bud Spencer Blues Explosion, Blonde Redhead, Nada feat. The Zen Circus, Brunori sas e molti altri.

Il 26, 27 e 28 luglio sul palco della piscina comunale di Bitonto troveranno spazio le atmosfere post-rock dei Mokadelic, autori della colonna sonora della serie tv “Gomorra”, l’indietronica degli inglesi Zola Blood, per la prima volta in Italia, ma anche una sfida tutta particolare combattuta a colpi di electro dub tra gli inglesi Mad Professor e Adrian Sherwood, negli ultimi 30 anni punto di riferimento nonché produttori di un elenco infinito di artisti. Nel cast del festival spazio anche allo shoegaze dei Be Forest, l’indie pop de La rappresentante di lista, la new wave italiana di Diaframma e CFF e il Nomade Venerabile, il math-rock dei The Pier e la trap di Puritano, senza dimenticare l'energia giovanile delle band selezionate dal GRF Contest 2019 e dai concorsi partner. Quest'anno inoltre per la prima volta il GRF sarà plastic-free: durante la manifestazione bevande e cibi saranno somministrati con bicchieri e posate compostabili.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 26 luglio si alza il sipario sulla manifestazione con Sound’s Borderline (vincitori contest esserEPerfetto), Stain (vincitori GRF Contest 2019), Be Forest, La Rappresentante di Lista e Mokadelic.

Sabato 27 luglio tocca invece a Good Moaning (vincitori GRF contest 2019), Edy (vincitore GRF contest 2019), CFF e il nomade venerabile e Diaframma, colonne portanti della new wave italiana, e Zola Blood, la band londinese all’esordio su un palcoscenico italiano.

Domenica 28 luglio chiusura in bellezza con Sama (vincitori GRF contest 2019), /handlogic (vincitori contest “Musica da bere”), The Pier, Puritano, e la super sfida tra gli inglesi Mad Professor e Adrian Sherwood.

GLI EVENTI:

GRF non è solo musica. Nell’area della piscina comunale di Bitonto sarà allestito il “Grf Village”, lo spazio dedicato a arte, musica e creatività con gli stand dei vinili da collezione, magliette, gadget, poster, creazioni d’artigianato e abbigliamento. La musica mette fame e sete? Ci sarà l’area food, quest’anno interamente plastic-free. Dedicato all’arte è il “GRF live painting”, l’estemporanea che ritrarrà i protagonisti della kermesse durante i loro live. Per i più giovani c’è il “GRF Young”, un laboratorio di percussioni per bambini e ragazzi dai 10 ai 15 anni a cura di Bembè Arti Musicali e Performative che si svolgerà per due ore prima di ogni serata del festival dalle 18,30 alle 20,30 (numero minimo: 15 iscritti, max 20. Costo corso: 20€ ad iscritto).

I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma Vivaticket, sia nei punti vendita che online. Ticket giornaliero: 7 euro (+ diritti di prevendita), abbonamento per tre giorni: 15 euro (+ diritti di prevendita)