Al Policlinico di Bari arriva la «Festa del gelato»: dolcezza per i bimbi malati

BARI - Un carretto dei gelati, proprio come quelli di una volta, pronto a regalare dolci e sorrisi ai bimbi ricoverati nel reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. È l'idea dell'associazione Apleti Onlus che lancia la prima «Festa del Gelato». L'evento si svolgerà domani 23 luglio a partire dalle 16: con tanto di scampanellio, un antico carretto a pedali entrerà in corsia tra colori e palloncini, per portare sollievo, refrigerio e sorrisi ai piccoli degenti e alle loro famiglie.

L'evento è realizzato in collaborazione con Il Carretto del Gelato dal 1940 di Cosimo Benemerito, gelataio di Acquaviva delle Fonti che, con mezzi antichi come biciclette e tre ruote, porta avanti in lungo e in largo per la Puglia un'attività tramandata di padre, in figlio, in nipote. Sarà lui stesso, a titolo completamente gratuito, ad offrire ai più piccoli quel gelato che la malattia non permette loro di gustare all'esterno delle mura dell'ospedale.

Il progetto rientra nell'ambito delle iniziative promosse da Apleti Onlus per affiancare alle cure un percorso di miglioramento della qualità della vita durante la lungo degenza, per i più piccoli ma anche per le famiglie, coinvolte come intero nucleo affettivo nel percorso della malattia: in questo senso, la Festa del Gelato rappresenta solo l'ultima delle iniziative più originali realizzate, dopo l'avvio dei progetti di sport in reparto, di valorizzazione della bellezza per le adolescenti e per le mamme dei bimbi ricoverati e, addirittura, di Pet Therapy con l'ingresso in reparto di cani addestrati per il supporto dei bambini durante le cure chemioterapiche.