Sophia Loren riceverà le chiavi della città di Bari

Un legame tra Sophia Loren e Bari. La celebre diva premio Oscar, icona del cinema italiano nel mondo, riceverà infatti le chiavi della città dal sindaco Antonio Decaro. La data della cerimonia non è stata ancora comunicata, presumibilmente per via degli impegni che la trattengono sul set, ma si terrà comunque nei prossimi giorni a Palazzo di Città.

Come è noto, la Loren è da alcune settimane in Puglia per girare il film «La vita davanti a sé», diretto da Edoardo Ponti, figlio secondogenito dell’attrice e del produttore Carlo Ponti. Dopo aver girato diverse scene a Trani, la produzione si è trasferita a Bari, dove sono stati coinvolti nelle riprese ben 16 luoghi, dal Libertà a San Girolamo, dal Murattiano a Madonnella fino al centro della città, ovvero Corso Vittorio Emanuele Corso Cavour, via Cognetti, Piazza Eroi del Mare, Piazza Chiurlia e il Lungomare Augusto. Altre riprese sono state effettuate anche sul Lungomare di Santo Spirito proseguiranno fino al 3 agosto toccando anche il molo San Nicola, a Bari Vecchia, l’oratorio della Chiesa del Redentore, il Policlinico e l’ipogeo di villa Giustiniani.