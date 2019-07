Torre Quetta, revocato divieto di balneazione, Decaro contro Aqp: «Basta disservizi»

BARI - È stato revocato il divieto di balneazione per la spiaggia di Torre Quetta, disposto mercoledì scorso dal sindaco Antonio Decaro per gli sversamenti in mare a seguito della manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento reflui di Aqp a Torre del Diavolo. Le analisi eseguite da Arpa Puglia hanno mostrato valori delle acque nei limiti di legge, consentendo il via libera alla balneazione.

Il divieto riguardava il tratto di lungomare sud dal versante meridionale del torrente Valenzano fino a circa 300 metri dal lido 'Il Trullo', non interessato dalle transenne collocate nei giorni scorsi dalla Polizia Locale.

LE PAROLE DI DECARO - «È arrivato il momento per l'Acquedotto Pugliese di mettere la faccia sui disservizi. Quello è un impianto che si è rotto quattro volte da quando io faccio il sindaco, con sversamenti a mare e sui terreni privati nella zona tra via Gentile e il lungomare e credo sia arrivato il momento di metterlo a posto». Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, replica alle dichiarazioni polemiche fatte oggi a mezzo stampa dal presidente di Aqp con riferimento agli interventi di riparazione dell’impianto di sollevamento la cui rottura, il 5 luglio scorso aveva causato lo sversamento di liquami sulla costa Sud di Bari, comportando per 48 ore il divieto di balneazione e poi di nuovo due giorni fa.

«Per fortuna i risultati delle analisi dell’Arpa sono positivi e si può tornare a fare il bagno a Torre Quetta», sottolinea Decaro, spiegando che «purtroppo l’intervento che aveva fatto l’Acquedotto qualche giorno fa a seguito di una emergenza non aveva funzionato. Non è vero quello che dice Aqp che era un intervento programmato, lo hanno programmato d’urgenza perché la saldatura fatta qualche giorno prima non ha funzionato. Gli interventi programmati si fanno d’inverno, non si sversano i liquami in maniera programmata nel periodo estivo».

Rispondendo alle polemiche, «voglio ricordare ad Aqp - aggiunge il sindaco - che gestisce fondi dei cittadini che vengono messi a disposizione dall’autorità idrica pugliese, che è un consorzio di Comuni che decide dove allocare le risorse. Su Pane e Pomodoro hanno 29 milioni di euro per separare la fogna bianca dalla fogna nera. Poiché la conferenza dei servizi per l'approvazione seguita direttamente dal Comune è stata fatta già diversi mesi fa, mi aspetto che quei lavori vadano in gara e nei prossimi tre anni possiamo definitivamente eliminare il problema della fogna che, ogni volta che piove, va a finire a mare vicino la spiaggia».