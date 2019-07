Bari, 70enne russo muore dopo bagno a Pane e Pomodoro: forse un malore

BARI - Si fa un bagno serale a Pane e Pomodoro, ma viene colto da un malore: così ha perso la vita un 70enne russo arrivato a Bari per fare il relatore a una conferenza al Politecnico.

L'uomo alloggiava con la moglie in un appartamento in centro, alle 19 si è concesso un bagno del lido comunale insieme alla compagna ma mentre usciva dall'acqua ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Vani i tentativi di rianimazione anche del 118 prontamente arrivato sul posto. Il 70enne è deceduto e sul posto Polizia Locale per rilievi e a disposizione Autorità giudiziaria.