Molfetta, furbetti del cartellino in ospedale: altri 6 dipendenti sospesi

La Guardia di Finanza di Molfetta (Ba) nell'ambito delle indagini sui 'furbetti del cartellino' in ospedale hanno eseguito altre misure cautelari nei confronti di 6 dipendenti della Asl, che sono stati sospesi dalla professione per tre mesi. Anche loro rispondono a vario titolo di truffa aggravata e continuata ai danni della ASL, false attestazioni della presenza in servizio e peculato. Le indagini, che hanno già portato all'arresto di 12 persone, sono tuttora in corso.