Bari, raggira anziano e gli ruba quasi 10mila euro: in cella una 33enne

I carabinieri di Bari Picone ieri pomeriggio hanno arrestato una 33enne barese, pregiudicata, sorpresa in flagrante mentre si faceva consegnare una somma di denaro contante da un anziano, che stava truffando da circa un mese. Tutto è cominciato i primi di giugno, quando la donna aveva abbordato la vittima al parco. Lui, 70enne in pensione, vedovo e solo, le aveva consegnato 100 euro: lo aveva intenerito dicendogli di dover pagare una multa.

I giorni sono passati, e la giovane aveva convinto l'uomo di essere in difficoltà economica: dopo le chiacchiere scambiate gli implorava aiuto, chiedendogli prestiti (fino a 8mila euro) che poi gli avrebbe restituito grazie ad alcuni facoltosi parenti in Emilia Romagna. La donna negli ultimi tempi era tuttavia diventata più aggressiva, intimando all'uomo di consegnargli più denaro o non avrebbe rivisto indietro un centesimo.

Il pensionato ha capito di essere stato raggirato, ha cominciato a chiedere i soldi indietro, ma la donna l'ha minacciato di rendere noti alcuni fantomatici rapporti sessuali con lui, in realtà mai avvenuti. La donna quindi ha cominciato a chiamarlo al telefono, camuffando la voce, fingendo di essere altre persone e continuando a chiedere soldi al 70enne. Stanco delle minacce, finalmente si è deciso a contattare i carabinieri, che hanno colto la 33enne in flagrante e l'hanno arrestata. Giudicata con rito direttissimo, la donna ha patteggiato una condanna di un anno di reclusione e una multa di 300 euro.