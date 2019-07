Bari, dopo la pioggia liquami in mare: vietati i bagni a Pane e Pomodoro

BARI - Solita pioggia, solito «copione». Le paratie della condotta della fognatura di via Matteotti si aprono per evitare che le tubature scoppino e i liquami inquinano lo specchio di mare antistante la spiaggia libera «Pane e pomodoro». Resta in vigore anche oggi il divieto di balneazione. E insorge il «Gruppo d’impegno» per la spiaggia, con in testa Ottavio De Gregorio, che chiede conto dei lavori in corso da parte di Aqp.