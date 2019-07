Fermato sulla A14 a Bitonto con 54kg di droga in auto: arrestato un albanese

Nei giorni scorsi la polizia stradale di Bari durante un posto di blocco sull'autostrada A14 in corrispondenza della barriera di Bitonto (Ba) ha fermato la Renault Laguna di un cittadino albanese, residente nel centro Italia. L'uomo, fermato, aveva un atteggiamento nervoso e insofferente: aveva già diversi precedenti per droga e gli era stata anche revocata la patente. Gli agenti della Polstrada hanno trovato sotto la cappelliera del portabagagli 54 kg di marijuana confezionata in 26 involucri. L'uomo è stato arrestato, la droga e l'auto sono state sequestrate.