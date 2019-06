Bari, si gira il film con Sophia Loren: limitazioni al traffico fino ad agosto

Dopo i ciak a Trani (Bt), dal 2 luglio al 3 agosto si svolgeranno a Bari le riprese cinematografiche del film “La vita davanti a sè”, di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Per consentire l’allestimento ed il regolare svolgimento delle riprese il Comune ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 00.01 del giorno 2 luglio 2019 alle ore 24.00 del giorno 3 agosto 2019, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulle seguenti strade e piazze:

a. molo San Nicola (aree proporzionate in funzione delle necessità tecnico-operative);

b. piazza A. Diaz, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Goffredo Di

Crollalanza e via De Vincentiis;

c. largo San Sabino, ambo le file di stalli nel senso di marcia dall’ingresso del palazzo dell’Arcivescovado verso la via Ronchi;

d. strada Ronchi;

e. piazza Chiurlia;

f.via B. Petrone;

g. corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari:

- tratto compreso tra via B. Petrone e vico Prefettura;

- tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Argiro;

h. piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra piazza Massari e via Attolini;

i. via Martiri d'Otranto, tratto compreso tra via Crisanzio e corso Italia;

j. via Crisanzio, carreggiata con senso di marcia compreso tra via Martiri d'Otranto e via Petrelli, esclusivamente per gli stalli antistante il marciapiede alberato;

k. corso Italia, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Martiri d'Otranto

e via Petrelli;

l. piazza Eroi del Mare:

- tratto compreso tra il giardino Marilena Bonomo e via Fiorese;

- tratto compreso tra via Bozzi e via Quarnaro;

m. corso Cavour, tratto compreso tra via Fiorese e prolungamento di via Piccinni;

n. via Fiume;

o. lungomare Imp. Augusto:

- lato terra, tratto compreso tra l’arco di accesso alla Basilica di S. Nicola e vico Corsioli (compreso il tratto dal lungomare fino all’arco stesso);

- lato terra, tratto compreso tra via Genovese ed il Fortino;

p. via Cognetti, tratto compreso tra via Bozzi e via De Giosa;

q. via Bozzi, tratto compreso tra via Cognetti e via Montenegro;

r. via Omodeo, lato destro nel senso di marcia, per un tratto di mt. 150 circa a partire

dalla via G. Fortunato in direzione di via F. Sorrentino;

s. via G. Fortunato, tratto compreso tra via Omodeo ed il civ. 8 di via G. Fortunato;

t. corso Cavour, tratto compreso tra il civico 192 e via Dieta di Bari;

u. via Dieta da Bari, tratto compreso tra c.so Cavour e piazza Luigi di Savoia;

v. piazza Luigi di Savoia, tratto compreso tra via Dieta di Bari ed il civico 24;

w. via Zuppetta;

x. via Melo, tratto compreso tra via Caduti di via Fani a via P. Petroni;

y. parcheggio “Pane & Pomodoro”, mt. 70 circa da individuare sulla fila di stalli più prossimi al corso Trieste;

z. via Casavola, lato prospiciente il canale Lamasinata, per un tratto di mt. 120, a partire da via Van Westerhout in direzione di via O. Respighi;

aa. lungomare IX Maggio, tratto compreso tra via Van Westerhouth e via Ritelli;

bb. via Van Westerhouth, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra lungomare

IX Maggio e via Crocitto;

cc. via Granieri:

- tratto compreso tra viale Europa e via Granieri civico 2;

- tutto il cortile interno dai civici 1/a a 1/h;

dd. piazzale dell’Exultet, esclusivamente per il tratto;

Dalle ore 00.01 del giorno 2 luglio 2019 alle ore 24.00 del giorno 3 agosto 2019, è istituito il divieto di transito, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze:

a. molo San Nicola;

b. lungomare sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra il molo San Nicola e piazza A.

Diaz;

c. piazza A. Diaz, carreggiata lato mare, tratto compreso tra lungomare sen. A. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni;

d. via Fiume;

e. via Martiri d'Otranto, tratto compreso tra via Crisanzio e corso Italia;

f.corso Cavour, tratto compreso tra il cavalcavia XX Settembre e via Dieta da Bari;

g. via Dieta da Bari, tratto compreso tra c.so Cavour e piazza Luigi di Savoia;

h. cavalcavia di via Dieta da Bari;

i. via Zuppetta;

j. via Caduti di via Fani, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

k. piazza Luigi di Savoia, tratto compreso tra via Dieta di Bari ed il civico 24;

l. lungomare IX Maggio, tratto compreso tra via Van Westerhouth e via Ritelli;

m.via Van Westerhouth, tratto compreso tra lungomare IX Maggio e strada S. Girolamo;

Dalle ore 00.01 del giorno 2 luglio 2019 alle ore 24.00 del giorno 3 agosto 2019, è istituito il divieto di transito a tutti veicoli e pedoni all’interno delle seguenti strade ricadenti nell’area ZTL, esclusivamente per le esigenze connesse con le ripres cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele, esclusivamente per il marciapiede del tratto compreso tra strada San Benedetto e piazza Libertà;

b. strada Bianchi Dottula;

c. strada Palazzo di Città;

d. corte S. Triggiano;

e. corte S. Pietro vecchio;

f.corte Macario;

g. corte Morgese;

h. strada Attolini;

i. strada Casamassimi;

j. strada dei Gesuiti;

k. strada De’ Gironda;

l. strada degli Orefici;

m.strada S. Teresa dei Maschi;

n. strada San Gaetano;

o. strada Amendoni;

p. strada Filioli (Arco della Meraviglia);

q. vico del Lauro;

r. vico S. Agostino;

s. strada Vallisa;

t. strada Carmine;

u. vico San Marco

v. via Roberto il Guiscardo;

Dalle ore 00.01 del giorno 2 luglio 2019 alle ore 24.00 del giorno 3 agosto 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze, SI AUTORIZZA, IN DEROGA, la sosta dei veicoli dei richiedenti sulle seguenti strade e piazze:

a. largo Urbano II (lato antistante la Basilica S. Nicola);

b. corte del Catapano;

L’efficacia delle limitazioni al traffico disposte con apposita ordinanza, è subordinata alla comunicazione del calendario giornaliero delle riprese.