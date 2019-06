Bari Pride 2019: ponte Adriatico e fontana di p.zza Moro diventano arcobaleno

BARI - In occasione del Bari Pride 2019 la fontana di piazza Moro e il ponte Adriatico si coloreranno d'arcobaleno: dalle 17 di domani e fino a domenica 30 giugno il ponte e la fontana monumentale saranno illuminati con i colori dell'arcobaleno. La manifestazione avrà inizio sabato alle 17 in piazza Umberto: la parata si sposterà poi verso lungomare, Umbertino e Madonnella, per concludersi a parco Perotti.