Sindaco di Mola minacciato di morte su Fb: «Non mi farò condizionare»

«Attento a non sbagliare. I soldi di Mola sono di Mola, non per te e per i tuoi amici. Ti seguirò per tutto il mandato e se sbagli farai i conti in privato con me»: è questo il contenuto del messaggio minatorio che il sindaco di Mola di Bari, il 37enne Giuseppe Colonna, ha ricevuto poche ore fa nella sua posta privata di Facebook. Il primo cittadino, in carica dallo scorso anno, ha pubblicato lo screenshot del messaggio, corredato da alcune dichiarazioni:

«Oggi pomeriggio ho ricevuto questo messaggio nella posta privata della mia pagina a seguito del quale mi sono recato presso la locale Tenenza dei Carabinieri per sporgere denuncia-querela. Sono questi i momenti in cui lo sconforto prende il sopravvento e ti interroghi se tutto questo ne valga la pena. Come sindaco mi batto da sempre per la libertà di pensiero e di parola, accetto il confronto a patto che vi sia disponibilità ad ascoltare e rispettare le posizioni altrui e rispetto la differenza di opinioni ma non posso assolutamente permettere che si trascenda in questo. Andrò avanti nel mio lavoro e lo farò a testa alta, senza lasciarmi condizionare da intimidazioni di alcun tipo. Lo devo a me stesso e ai miei cittadini»