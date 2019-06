Bari, ponte di viale Traiano in attesa del collaudo: prova da carico nella notte

BARI - Inizieranno alle 23 di questa sera e andranno avanti per tutta la notte, sul ponte di viale Traiano, le operazioni relative alla prova di carico, necessaria al rilascio del collaudo statico del sovrappasso. I tecnici saranno al lavoro in orario notturno, in modo da sfruttare lo stop ai treni sulla linea ferroviaria sottostante.

Con il passaggio di questa sera, il collaudatore statico avrà a disposizione i dati per poter finalmente formalizzare il collaudo della struttura, con la previsione - da parte del Comune - di poter aprire al pubblico la nuova infrastruttura tra qualche giorno.

Intanto però, di fatto, c'è chi il sovrappasso non ancora ufficialmente aperto lo attraversa già da tempo, nonostante il collaudo mancante.