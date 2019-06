Bari, Goldman Sachs investe nella musica lirica per aiutare ragazzi a rischio

BARI - La musica come fermento sociale e l’opera lirica come metodo di coinvolgimento emotivo e motivazionale: ruota intorno a questi elementi il progetto voluto da Goldman Sachs e avviato in questi giorni tra i minori a rischio dei quartieri disagiati di Bari dall’Accademia Cittadella Nicolaiana in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli che punta a educare alla bellezza artistica.

Il progetto, grazie ad un finanziamento erogato dal colosso della finanza Goldman Sachs, è partito dal quartiere Libertà ed ha coinvolto finora centotrenta bambini della scuola primaria statale “San Giovanni Bosco”. L’obiettivo è portare i bambini a teatro per assistere a un’opera lirica, ma solo dopo aver consegnato loro gli strumenti utili per apprezzare la musica, le voci e l’allestimento scenico.

La prima opera in scaletta, che più si presta all’ascolto da parte dei bambini, è “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, che andrà in scena al teatro Petruzzelli a metà settembre. L’Accademia Cittadella Nicolaiana, presieduta dall’on. Alberto Losacco, che tra le altre cose gestisce il Museo Nicolaiano, accompagnerà i bambini a teatro in uno dei matinée in programma, ma sin da ora ha avviato una sorta di guida all’ascolto con il coinvolgimento di uno dei cantanti scritturati dal Petruzzelli proprio per le repliche antimeridiane, il baritono Carlo Sgura.

Il giovane artista interpreterà il ruolo di Figaro nei matinée settembrini e si è esibito dal vivo davanti ai ragazzi coinvolgendoli nel gioco della musica. L’intero progetto musicale dell’Accademia è stato articolato dal maestro Elio Orciuolo e insiste sulle opportunità offerte dall’opera e dal teatro anche ai ragazzi di scuole medie e superiori già coinvolti dai centri sociali.

Progressivamente il lavoro si sposterà anche in altri quartieri e altre scuole.