Giustizia e aziende, workshop tra studi legali di Bari e Milano: come lavorare insieme

Workshop di avvocati sulle tecniche di difesa per casi di corruzione, violazione in materia di sicurezza del lavoro, e alle eventuali ricadute in tema di responsabilità penale delle aziende (c.d. 231/2001). A confrontarsi, non in aula ma in una sala dell'hotel Palese, due accorsati studi legali, uno barese, quello dell'avvocato Francesco Paolo Sisto (parlamentare, recentemente protagonista di un infuocato intervento in Parlamento contro le Procure sul caso Siri), e uno milanese, dell'avvocato Guido Alleva.

La sala Ausonia sarà teatro del primo WWT (we work toghether), workshop sui temi delle tecniche di difesa nel processo penale. Saranno dibattuti, nel seminario a numero chiuso, casi ed argomenti relativi alla corruzione, alle violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro, ai riflessi di tali contestazioni penali sui modelli organizzativi gestionali degli enti, confrontando esperienze organizzative e operative.

All’incontro partecipano circa quaranta giovani professionisti , a cui sono affidate le relazioni e i conseguenti approfondimenti. Ad aprire i lavori, in un «duetto», gli avvocati Sisto e Alleva. Obiettivo di questa iniziativa, che rappresenta una nuova frontiera nella gestione degli incarichi legali, la condivisione di percorsi e la creazione di sinergie nella trattazione congiunta di incarichi relatiivi a stessi clienti. Un metodo che va al di là del confronto culturale e professionale, ma finalizzato a rendere più efficace la difesa di clienti in comune.