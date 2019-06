Bari, incidente in via Tommaso Fiore: camion corriere in bilico su 2 ruote

BARI - Incidente in via Tommaso Fiore a Bari: un autocarro di un’azienda di corriere espresso è stato urtato da un mezzo s'opera che trasportava una pala meccanica, lasciando in bilico su due ruote il camion, probabilmente parcheggiato in doppia fila.

Ingenti i danni procurati anche ai mezzi regolarmente in sosta vicino l'autocarro: si tratta di 4 veicoli coinvolti, ma fortunatamente nessuno degli occupanti sembra si sia ferito.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso momentaneamente il tratto di strada. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica dello scontro.