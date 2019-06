Bari, 2 barche in avaria sulla traiettoria delle crociere: soccorse da polizia

La polizia di Bari a bordo di due acquascooter ieri all'interno della zona portuale dopo un giro di vigilanza ha notato due natanti con persone che cercavano di attirare l'attenzione. I motori delle barche erano in avaria e la corrente le stava spingendo verso la rotta delle navi da crociera, che proprio in quel momento stavano entrando in porto. I poliziotti sono riusciti con le moto d'acqua a rimorchiare le barche e hanno ripristinato la situazione.