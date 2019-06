Il souvenir dalla Grecia è una tartaruga in via di estinzione: sequestro al Porto di Bari

La Guardia di Finanza ha sequestrato al Porto di Bari una tartaruga viva, conservata all'interno di una scatola di scarpe. Un cittadino italiano era appena sceso da una motonave proveniente dalla Grecia e aveva con sé la testuggine, che appartiene a una specie protetta dalla Convenzione di Washington. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che si tratta di una Tartaruga di Hermann, tutelato perché in via di estinzione. L'uomo è quindi stato segnalato per averla introdotta nel territorio italiano senza certificato o licenza prevista dal regolamento comunitario. L'animaletto è stato sequestrato e affidato al Centro Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta (BA).