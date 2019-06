Dopo D&G anche Versace sceglie Bari Vecchia: le modelle tra le orecchiette

BARI - Dopo Dolce & Gabbana, nel 2018, anche Versace sceglie Bari Vecchia come set fotografico d'alta moda: il borgo antico del capoluogo pugliese fa da sfondo ad alcuni scatti pubblicati sui canali social del fotografo Alex Waltl per l'edizione olandese di Vogue. Protagoniste delle foto, le modelle Kimberly Van der Laan e Nour Lwasi assieme a una delle signore che per strada fa le orecchiette. Gli scatti sono diventati in breve tempo virali con migliaia di like e condivisioni Instagram.