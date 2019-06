Bari, stop furbetti tasse universitarie: scatta accordo con GdF

Firmato al Politecnico l’accordo sui controlli delle autocertificazioni degli studenti per l’esenzione dalle tasse universitarie e le altre prestazioni agevolate. La sigla è stata messa ieri dal rettore Eugenio Di Sciascio e dal comandante regionale della Guardia di Finanza, gen. Vito Augelli. L’accordo, della durata di 2 anni e rinnovabile, prevede che la Gdf verifichi la situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari segnalati dal Politecnico, dove possono nascondersi eventuali violazioni. I controlli saranno svolti in base alla residenza del nucleo familiare dei beneficiari. «Coerentemente con l’idea di una sana collaborazione tra istituzioni, abbiamo fortemente voluto questo accordo, che rappresenta il punto di partenza per ulteriori collaborazioni» ha dichiarato Di Sciascio. «Il nostro contributo allo sviluppo del territorio – ha aggiunto il rettore – passa anche per la capacità di favorire quanto più possibile il rispetto delle regole da parte di tutti e, per questo, abbiamo scelto il miglior partner disponibile».



«Questo protocollo d’intesa – ha detto il generale Augelli – va a completare un quadro più ampio di collaborazioni istituzionali, che mai come in questi ultimi anni vede la Puglia diventare un punto di riferimento nello sviluppo di sinergie tra Guardia di finanza e istituzioni, per l’affermazione della legalità. L’accordo odierno testimonia l’elevato impatto sociale che assume l’attività di controllo, volta ad assicurare la percezione dei benefici per chi ne ha effettivo diritto, nonché a perseguire finalità sia di tutela delle entrate, che di equità sociale nella redistribuzione delle risorse».

L’accordo prevede anche la possibilità di realizzare insieme programmi di ricerca sui temi dell’educazione alla legalità e prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie, le violazioni finanziarie, le falsificazioni, le violazioni dei diritti d’autore e dell’uso e spaccio di droghe.