Imbrattate con scritte spray le mura medievali di Castiglione

CONVERSANO - Sfregio spray sulle mura medievali di Castiglione. Villaggio dal quale ignoti hanno anche asportato le pietre del recinto e divelto quelle dei resti dell’antica chiesa dell’Annunziata. Due gravi azioni vandaliche sono state commesse da ignoti, ora ricercati dalle forze dell’ordine, che probabilmente ignorano che la vernice indelebile è entrata nei pori della pietra che sta in quel posto da secoli e che quel villaggio rappresenta una tra le più importanti fortificazioni presenti nel Meridione d’Italia.

La storia di Castiglione. Il villaggio sorge su una collina alta circa 260 metri, lungo il circuito murario di un villaggio fortificato medievale, a sua volta sviluppatosi sul luogo di un villaggio peuceta. Il borgo rurale, circondato da mura che alla base presentano resti di massi megalitici, è stato per lungo tempo uno degli elementi di valorizzazione agro-pastorale del territorio di Conversano: se ne trova un primo cenno in un documento notarile del X secolo, ma è soprattutto in età normanna, sveva e angioina che i riferimenti delle fonti scritte si fanno più numerosi. All’interno del villaggio, le ultime campagne di scavo hanno portato alla luce tracce di strade, abitazioni, botteghe, oltre ad una chiesa con abside semicircolare detta dell’Annunziata, la stessa dalla quale gli ignoti hanno asportato le pietre e nella quale hanno anche allestito una brace per un picnic. La torre che domina il villaggio è invece databile ad un’età successiva al Trecento, e svolgeva funzioni contemporaneamente di difesa e di avvistamento; secondo gli studi più accreditati, sarebbe stata edificata o ristrutturata nella seconda metà del Cinquecento, abbattendo alcuni tratti della precedente cortina muraria. Vi si accede dalla porta urbica del borgo risalente alla metà del Trecento.

Il vano dell’accesso consentito da un ponte levatoio si trova invece sul lato Nord, al primo piano, corredato da ponticella pedonale. Sul lato opposto l’incosciente graffitaro ha spruzzato lo spray, danneggiando un monumento-simbolo del Medioevo Pugliese.

Su questo episodio indagano ora le forze dell’ordine, mentre sarà compito dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza ai beni architettonici della Puglia disporre un intervento di restauro. Il villaggio di Castiglione, che ricade nell’area protetta della Riserva naturale orientata dei laghi (ai piedi del villaggio c’è l’omino sito carsico) è anche destinatario di fondi regionali per la sua tutela e valorizzazione.