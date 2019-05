Gioco d'azzardo, sit in davanti la Regione Puglia per modificare la legge

BARI - Un sit-in davanti al Consiglio regionale della Puglia per sollecitare una «risposta» in merito alla modifica della legge regionale sul «contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico» si è tenuto questa mattina, prima della seduta del Consiglio, su iniziativa di sindacati, lavoratori aderenti all’Associazione 'Non Siamo Solo Numerì, associazioni di categoria e aziende del settore del Gioco di Stato. L'entrata in vigore della legge era stata prorogata di 6 mesi a dicembre 2018 con scadenza il 13 giugno prossimo.

Il Consiglio regionale avrebbe dovuto approvare oggi le variazioni alla legge regionale n. 43 del 2013, a seguito delle modifiche approvate a maggioranza dalla Commissione Sanità il 7 marzo scorso. L'argomento, come assicurato dal presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, che ha incontrato una delegazione di associazioni e sigle sindacali presenti, insieme con il presidente nazionale Sapar, Domenico Distante che chiedono modifiche a tutela dei circa 20 mila lavoratori del settore, sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea prevista per il 5 giugno.