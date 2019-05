Bari, i due cugini candidati, primi nella stessa lista e con gli stessi voti

E' una delle curiosità di questa campagna elettorale amministrative che ha riservato non poche sorprese soprattutto per il risultato conseguito a Bari dal sindaco uscente, Antonio Decaro, con oltre il 66% delle preferenze al primo turno. Il caso riguarda la lista a sostegno del primo cittadino, «Progetto Bari con Decaro», che ha visto primeggiare due candidati cugini, Alessandro (Micio) Russi e la cugina Silvia Russo Frattasi. Entrambi hanno riportato 503 voti, quindi sono in una posizione esattamente paritetica.

Domanda: se dovesse scattare il seggio chi entrerà in consiglio comunale? A questo punto è doverosa una premessa: secondo la regola, partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che hanno superato la soglia del 3%: in questo caso la lista Progetto Bari con Decaro ha ottenuto il 2,60% dunque non avrebbe diritto al posto in aula. Tuttavia, nel caso dovesse scattare il seggio, è previsto che in caso di parità di voti il seggio vada al candidato collocato nella parte più in alto della lista. In questo caso, Alessandro Russi si trova in 22esima posizione, una casella sopra Silvia Russo Frattasi.

In attesa del verdetto del Viminale nell'assegnazione dei seggi, su Fb ci si scambia i complimenti: del resto, la meta l'hanno raggiunta insieme avendo condiviso fino in fondo un percorso raggiungendo un obiettivo. «Sempre insieme, sempre uniti, l’uno veramente a supporto dell’altra... due cugini che si adorano prima di essere due candidati in corsa per lo stesso obiettivo!» scrive il «favorito» Russi.