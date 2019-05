Santeramo in Colle: rapina 14 negozi, arrestato 50enne, incastrato da telecamere

I carabinieri di Santeramo in Colle (Ba) hanno arrestato un rapinatore seriale che aveva messo a segno 14 rapine di cui 9 nel comune barese, ai danni di farmacie, supermercati, cartolibrerie e altri esercizi commerciali. Il rapinatore 50enne, V.G., seguiva un copione ben preciso: poco prima della chiusura, con il volto coperto da un passamontagna e indossando un cappellino, entrava nel negozio e sotto minaccia di una pistola si faceva consegnare il denaro custodito in cassa, scappando a piedi. È stato però incastrato dalla telecamere nei vari esercizi commerciali che hanno rilevato che si trattava sempre dello stesso uomo. Fondamentale per le indagini è stata la perquisizione nella casa dell'uomo in cui i militari hanno trovato il passamontagna, la pistola (giocattolo)e vari capi d'abbigliamento utilizzati per le rapine, nonché parte della refurtiva. L'uomo si trova in carcere a Bari.