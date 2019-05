Assalto in banca a Bari: polizia arresta 7 persone tra la Puglia, Roma e Napoli

E’ in corso da questa mattina a Bari, a Roma e Napoli, una operazione della Polizia che ha portato all’arresto dei presunti responsabili di un assalto in banca avvenuto tempo fa nel capoluogo pugliese. Si tratta di sette cittadini italiani, per i quali il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto il carcere e gli arresti ai domiciliari per le accuse, a vario titolo, di rapina aggravata, detenzione e porto illegale d’armi da fuoco, furti, ricettazione e riciclaggio.

Ulteriori dettagli saranno resi in Questura, a Bari, alle 10.30