Juve contro tutti: a Ciao Darwin anche un tifoso del Bari

Juve contro Tutti: non è solo il titolo che si potrebbe dare al campionato di calcio di serie A degli ultimi anni, ma è anche quello della puntata di Ciao Darwin, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che andrà in onda venerdì 3 maggio. Tra gli "anti-juventini" c'è anche un 33enne di origini baresi, Roberto Rizzi, che vive a Fagnano Olona, paesino in provincia di Varese, ma racconta di aver lasciato la sua amata terra 12 anni fa, per cercare fortuna.

Roberto svela di essere "ossessionato" dalla squadra del Bari: ogni volta che ne ha l'occasione torna in Puglia a guardare la partita, anche se in questa stagione, a causa dell'orario scomodo, domenica alle 15, si è dovuto accontentare di guardare le imprese dei galletti su Dazn, non avendo treni per rientrare a casa a un orario ragionevole. Il 3 maggio, a Ciao Darwin, Roberto indosserà con orgoglio la maglia del Bari, per rappresentare i tifosi che hanno passato "mesi infernali, a causa di persone che non hanno saputo svolgere a dovere il proprio compito". Appuntamento a venerdì, su Canale 5, per seguire le avventure del tifoso biancorosso.