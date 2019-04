Appelli, tasse e orari di ricevimento: nasce l'app MyUniba, tutte le informazioni sul telefonino

«L’abbiamo desiderata tanto e adesso è diventata realtà, presente sugli smartphone di moltissimi studenti i quali non hanno atteso un attimo per scaricarla: tutti volevano conoscere MyUniba». È dunque nata l’applicazione che tende a eliminare file in segreteria, spole da un ufficio all’altro, code agli sportelli, ricerche di bacheche, carte e informazioni sparse. Da oggi gli studenti che frequentano l’Ateneo barese possono fare tutto sull’app voluta e pensata proprio dagli studenti. Sarà così possibile sapere gli appelli per ogni insegnamento e prenotarsi, consultare il libretto, verificare la propria media e il punteggio base della laurea oppure lo stato dei pagamenti delle tasse, compilare i questionari di valutazione della didattica necessari per prenotarsi agli appelli d’esame, ricevere messaggi e notifiche.



«L’applicazione, disponibile per Android e iOS, è nata da una richiesta dei rappresentanti degli studenti della coalizione “UP - Università Protagonista” che risale al mese di maggio del 2017 - spiega Domenico Pinto, senatore accademico della coalizione UP - Alla richiesta è seguito il tavolo di progettazione e sviluppo dell’app, fatto dal Cineca con la collaborazione del Centro servizi informatici dell’Ateneo e delle rappresentanze studentesche. Dopo le versioni demo per testare l’app e migliorarla sempre più, è stata quindi presentata nel corso della Giornata della trasparenza UniBa, e adesso cresce la sua diffusione nella popolazione studentesca».



Ma come funziona MyUniba? Dopo averla scaricata gratuitamente dallo store si accede all’applicazione tramite le proprie credenziali Esse3 (basta inserirle una sola volta per poter usufruire, in qualsiasi momento, di tutti i suoi servizi). È possibile personalizzare la home inserendo le sezioni preferite e maggiormente consultate. Particolarmente utili anche le sezioni dedicate alla registrazione ad Almaurea, che reindirizza i laureandi direttamente alla piattaforma per potersi registrare e compilare il questionario, obbligatorio per i laureandi, ad Erasmus, a Scerpa che reindirizza alla piattaforma UniBa dalla quale i laureandi possono controllare online lo stato di preparazione della propria pergamena di laurea. Preziose ancora le sezioni DiversAbilità, che reindirizza gli utenti alla pagina dell’Ufficio Disabilità dell’Università barese, Portiamo Valore, che dà diretto accesso alla piattaforma gestita dall’Agenzia per il Placement dell’Ateneo che offre un’importante funzione di ponte tra Università e mondo del lavoro.



«Il nome è stato proposto al Centro servizi informatici dalla coalizione “UP-Università Protagonista” - dice ancora Pinto - in seguito ad un sondaggio sulla nostra pagina Facebook. Il nome “MyUniba” è stato quello più votato dagli studenti con ben 1440 preferenze».

Ma l’app è ancora in fase di miglioramento. «C’è ancora tanto lavoro da fare - conclude il rappresentante di Università Protagonista - e su alcuni punti abbiamo già espresso nel tavolo di progettazione e sviluppo dell’app le nostre proposte, come aumentare il numero delle lingue disponibili (attualmente sono solo l’italiano e l’inglese) o prevedere tra le impostazioni degli ausili per la lettura per persone ipovedenti, al fine di rendere l’app maggiormente inclusiva».