Bari candidata a ospitare il G20 nel 2021: l'annuncio di Decaro

BARI - Bari è ufficialmente candidata a ospitare il G20 - il forum dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali - durante la presidenza italiana nel 2021. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Decaro durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico al Politecnico di Bari rivolgendosi al premier Conte, super ospite della giornata: «La ringrazio per le parole di attenzione e disponibilità che mi ha comunicato per la candidatura di Bari a ospitare i lavori del G20 - ha spiegato il sindaco - durante la presidenza italiana nel 2021. Non sarà facile vincere la competizione, ma noi crediamo nel motto del Politecnico 'Dè remi facemmo alì».