Droga e armi nascoste in casa: un arresto a Gioia del Colle

I carabinieri di Gioia del Colle (Ba) ieri sera hanno arrestato un incensurato 26enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine. Il ragazzo da tempo era tenuto sotto controllo perché aveva un comportamento sospetto. I militari hanno deciso di perquisirlo e all'interno dell'accendino che aveva in un marsupio hanno trovato 3 dosi di cocaina. La perquisizione si è estesa anche alla casa del ragazzo, dove in un mobile i carabinieri hanno trovato altre dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre sono stati trovati anche 3mila e 500 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio, e due pistole, una a tamburo cal. 38, priva di marca e con matricola abrasa, con caricatore e 24 cartucce dello stesso calibro, l’altra di marca Atak Arms Ltd, cal.9 mm., tipo scacciacani, modificata. Il ragazzo si trova ai domiciliari.