Terrorismo: Uniba e Lum di Casamassima organizzano corsi su deradicalizzazione

Dieci università italiane, tra cui due pugliesi, la Aldo Moro e la LUM, e 12 università di Paesi aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica (OCI), tra cui Casablanca, Cairo, Rabat, Beirut, Tunisi e Algeri, partecipano al progetto internazionale PriMED-Prevenzione e Interazione nello spazio trans Mediterraneo. Gli atenei realizzeranno corsi congiunti di Alta Formazione sulla mediazione interculturale e sulla prevenzione e deradicalizzazione dei fenomeni terroristici di ispirazione religiosa.

«Il nostro impegno che abbiamo già concretizzato con la creazione di un Master sulla deradicalizzazione - ha spiegato il rettore dell’università 'Aldo Moro' Antonio Felice Uricchio - è quello di valorizzare le esperienze maturate promuovendo iniziative scientifiche e sociali per prevenire azioni terroristiche di stampo religioso».

«Le attività di formazione - ha proseguito Uricchio - che si terranno sia in lezioni frontali in aula sia e-learning sono rivolte a tecnici ed amministratori che già operano a contatto con le realtà islamiche nel nostro Paese e agli studenti per far crescere una mentalità di inclusione di pace e di antiterrorismo».

«Il ruolo delle Università - ha detto il docente di Diritto pubblico delle religioni e referente del Progetto PriMED per la LUM, Francesco Alicino - è di diffondere il sapere sui territori creando una rete attraverso l’interdisciplinarietà per la coesione tra le persone attraverso la legalità che conduce alla integrazione e alla socialità». «Lo spirito del Progetto - ha spiegato il responsabile scientifico, la prof.Laura Sabrina Martucci - è di creare un dialogo tra atenei e, quindi, tra formatori nazionali ed esteri per rafforzare un dialogo concreto e sinergico per sconfiggere le paure e favorire l’integrazione intereligiosa». «Il fenomeno dell’immigrazione e la minaccia del terrorismo - ha concluso la docente dell’Università del Piemonte Orientale coordinatrice del progetto, Roberta Ricucci - ha spinto ad una domanda di sicurezza sempre più alta a cui noi come formatori dobbiamo poter rispondere facendo cadere pregiudizi e limiti tra le culture e confrontandoci tra le culture in un progetto di pace e collaborazione».