Incidente stradale a Bitonto, in migliaia per l'addio alle 2 vittime

BITONTO - Un fiume di palloncini bianchi per dare l'ultimo saluto a Pierluigi Dolciamore e Antonella Carbonara, rispettivamente 23 e 19 anni, rimasti vittime la scorsa notte di un incidente stradale alle porte di Bitonto. In migliaia, soprattutto ragazzi e ragazze, hanno preso parte ai funerali: l'intera città è in lutto per queste due giovani vite spezzate. A portare le due bare bianche assieme ai familiari, anche un gruppo di amici in lacrime. Per loro dediche e messaggi di cordoglio.

Sono ancora gravi invece le condizioni dell'altro giovanissimo coinvolto nello scontro e ricoverato da più di 24 ore in rianimazione al Policlinico di Bari.

I tre viaggiavano su una Fiat Punto Evo grigia e tornavano a Bitonto dopo una serata passata in un ristorante di Palo con altri amici. Alla guida, da quanto si apprende, sedeva il ragazzo rimasto ferito. Davanti, insieme a lui, il giovane Dolciamore e, sul sedile posteriore, la ragazza. Poco prima di imboccare la rampa che porta poi al ponte sulla statale 231, l’ex 98, il guidatore avrebbe perso il controllo dell’auto, e non è più riuscito a mantenere la traiettoria della curva. Prima dunque dello spartitraffico, l’auto si è ribaltata sul fianco, ha sfondato il guardrail ed è finita giù nel terrapieno. Era da poco passata l’una e mezza di notte. Nessuno dei tre, a quanto pare, portava la cintura di sicurezza. Gli amici del trio, che avevano passato la serata con loro e che li precedevano in auto, hanno visto dallo specchietto retrovisore scintille e fumo e hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, una volante dal commissariato di Bitonto e una dalla stazione dei carabinieri. Pierluigi e Antonella sono morti praticamente sul colpo e non è stata necessaria la corsa in ospedale.