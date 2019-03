Bari, Antonio Prezioso nuovo presidente del Cus

Con 96 voti è stato scelto Antonio Prezioso quale presidente del nuovo Consiglio direttivo del Centro universitario sportivo (Cus) Bari per il quadriennio 2019-2023. Il risultato, informa una nota, è giunto al termine dell’assemblea generale ordinaria elettiva. Il presidente uscente, Giuseppe Seccia, ha ricevuto 90 voti (5 le schede bianche).

Prezioso, 49enne barese, è laureato in Giurisprudenza. Dipendente UniBa dal 2000, oggi ricopre il ruolo di coordinatore amministrativo del dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione. Vive il Cus Bari dal 1984 e dal 1985 è tesserato alla Federazione Italiana Canottaggio nella quale ha ricoperto il ruolo di Consigliere Federale dal 2005 al 2008. Ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Nazionale Atleti Canottaggio dal 2013-2016. Allenatore di canottaggio di secondo livello, Prezioso è vincitore di 26 titoli di Campione Italiano Universitario; di 7 titoli di Campione Italiano di categoria; due volte medaglia di bronzo al Valore atletico.

"Ringrazio tutti i soci - ha detto - per la fiducia che stanno riponendo in me e nella mia squadra. Ciò che ha portato in alto il nome ed ha fatto la storia del Cus Bari deve essere protetto e con rinnovato impegno punteremo a migliorare l’attuale situazione del nostro centro sportivo». A supportare il neopresidente ci sarà un Consiglio direttivo quasi completamente rinnovato, di cui farà parte, primo tra gli eletti, l'olimpionico Domenico Montrone, atleta di canottaggio delle Fiamme gialle attualmente impegnato in un percorso che lo porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020