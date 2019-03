Motori: in mostra le 9 edizioni del Gran Premio di Bari, con video, premi e divise

Video storici, divise, cartoline e cimeli delle nove edizioni del Gran Premio di Bari, la storica gara svoltasi nel capoluogo pugliese dal 1947 al 1956, saranno presentati da domani nella mostra «La Storia del Gran Premio», organizzata da Old Cars Club e ospitata dal Fortino Sant'Antonio di Bari fino al 5 aprile 2019.



L’esposizione condurrà il pubblico in 'un viaggio a ritroso' tra sport e storia. Oltre agli oggetti e ai cimeli legati ai bolidi e all’auto di Formula De La Rosa De Blank del 1959, protagonista delle ultime tre edizioni della rievocazione del Gran Premio di Bari, si potranno ammirare cinquanta divise dell’Arma dei Carabinieri provenienti dall’11^ Reggimento "Puglia» di Bari, comandato dal Colonnello Saverio Ceglie: si tratta di alcuni pezzi provenienti dalle collezioni di Paolo ed Emanuele Caradonna Moscatelli, tra cui spiccano una rara uniforme grigioverde da guerra dei Reali Carabinieri del 1909, la Grande Uniforme storica da Maggiore di epoca umbertina e l'uniforme usata per la missione Antica Babilonia in Iraq. A completare la mostra le migliori opere tra quelle pervenute nell’ambito del concorso «Riscrivi il manifesto del Gran Premio di Bari» indetto da Old Cars Club in collaborazione con la Fondazione Nikolaos e rivolto agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari: l’opera vincitrice del concorso sarà premiata, venerdì 5 aprile, con una borsa di studio del valore di mille euro intitolata alla memoria di Nunzio Canta, avvocato e «alfista» di lunga generazione, grande appassionato del mondo dell’automobilismo.



La mostra «La storia del Gran Premio» rientra nel ricco cartellone di eventi collaterali alla 6^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, che si terrà nel capoluogo pugliese dal 26 al 28 aprile 2019 e che tornerà, quest’anno, ad inaugurare il calendario di appuntamenti culturali del Maggio Barese, passando il testimone alla decima edizione del Bifest - Bari International Film Festival.