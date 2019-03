Sammichele di Bari: tenta furto in casa, arriva proprietario

I carabinieri di Sammichele di Bari hanno arrestato un 38enne pregiudicato del luogo per tentato furto aggravato. Ieri mattina l'uomo, D.G., intorno alle 10 in via Montegrappa è stato sorpreso dal proprietario e di un appartamento mentre stava forzando la porta d'ingresso. Scoperto, il ladro è scappato a piedi. Il proprietario ha avvisato i carabinieri fornendo una descrizione del fuggitivo, e i militari l'hanno individuato vicino alla stazione ferroviaria. L'uomo si trova ai domiciliari.