Mafie: Regione celebra la giornata della memoria a Bari con Ettore Bassi

La Regione Puglia celebra la "Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie» con un grande evento dedicato alla Legalità e alla Bellezza, organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con la Fondazione Angelo Vassallo, l'Associazione Libera e Avviso Pubblico.

Venerdì 22 marzo alle ore 21:00 nel Teatro Petruzzelli di Bari, andrà in scena lo spettacolo «Il Sindaco Pescatore», tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo - con la regia di Enrico Maria Lamanna - e con la partecipazione dell’attore Ettore Bassi. Lo spettacolo, rivolto alle scuole pugliesi, ha il merito di ricordare Angelo Vassallo, un amministratore che ha combattuto la camorra e l’illegalità nelle sue molteplici forme al costo della vita, diventato un esempio per tutti. "La sua opera di uomo semplice, onesto e lungimirante - ha dichiarato il Presidente Michele Emiliano - farà riflettere ciascuno di noi sulle scelte quotidiane da compiere per far vivere la legalità anche nelle piccole cose di ogni giorno. Le mafie si annidano ovunque diventando spesso soggetti economici e soggetti politici. Angelo Vassallo ha combattuto proprio questo sistema malato e lo ha fatto sapendo bene che lottare contro le mafie significava, innanzitutto, difendere la bellezza, costruire il recinto dei diritti dei cittadini, custodire tutto ciò che è bene comune». «Noi, come Angelo Vassallo - ha continuato Emiliano - coltiviamo la stessa consapevolezza ed è per questo che abbiamo voluto caratterizzare il nostro percorso di impegno civile ancorandolo a due temi centrali: il senso della «Bellezza», che ha ispirato l’elaborazione di un disegno di legge in fase di condivisione partecipata e l’educazione alla responsabilità sociale, che ha ispirato il disegno di legge "Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza», prossimamente all’esame del Consiglio Regionale».