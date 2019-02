Il Carnevale di Putignano sfida il freddo: oggi la seconda sfilata

BARI - Dopo il felice debutto della prima sfilata tornano questo pomeriggio alle 15.30 a mostrarsi lungo il collaudato circuito urbano i grandi carri allegorici, realizzati per la 625 edizione di un carnevale vecchio di secoli ma con una straordinaria longevità e vitalità. Tutto è pronto per il secondo «defilé». Un lungo corteo variopinto che comprende bellissimi gruppi e «maschere di carattere» che offrono uno spettacolo imperdibile di tre ore all’insegna della «Satira e Libertà», il fil rouge che quest’anno unisce, con interpretazioni diverse, tutti i partecipanti in concorso.

Dalle 10 alle 14 apertura straordinaria del Museo diffuso del carnevale nel centro storico a cura del Centro internazionale di ricerca e studi (Info e prenotazioni al 327/8957407). Sempre nel borgo antico, lungo la vecchia arteria della «Chiancata», l’installazione «Ogni foto vale-Archivio di famiglia» del carnevale di Putignano a cura di «Coopera» e «F. Project». Da non perdere una visita al museo civico, in piazza Plebiscito dove è ospitata la mostra dei bozzetti e dei manufatti del carnevale come «Spettacolo della cartapesta. Tra arte e tradizione» che, a sua volta, ospita, mostra nella mostra, anche «Occhi mascherati» dell’artista putignanese Luigia Bressan sino al 9 marzo (gli orari del museo: dalle 10 alle 15. E dalle 19 alle 21.30). Se si presenta il ticket della sfilata l’ingresso è a soli 3 euro. Sempre dalle 10, sino alle 13, imperdibile lo spettacolo offerto dalla sezione locale della «Lega nazionale difesa degli animali» che, offre uno speciale intrattenimento per bambini. Posizionati davanti alla tribuna centrale i volontari, proporranno lo spettacolo de «Il duende» di Alberobello «Bolle e giochi di equilibri con maga Mirò» e un un trucca bimbi, a cura dell’istituto professionale Pascal. L’animazione e l’intrattenimento, lungo il percorso, è fatta anche da Agenzia Frog con la comicità irresistibile de «I bigodini», dall’Info-Point in Music by Enzo Calabritta, dai «Propagginanti in tour», dal «Dance show» di Asd Creative, Scenart di Chiara Labalestra e Palestra JoyFit. Alle 11, nel Coworking Barsento 10, per i più piccoli torna il laboratorio di cartapesta, a cura di Gesi Bianco e alle 11.30 di corsa al Circo Panico, nell’ex foro boario, per l’esibizione mattutina con «Gran cabaret Paniko», si consiglia la prenotazione al 333/6298118.

E dopo tanta attesa alla 15.30 ha inizio la parata aperta dal gruppo mascherato «Liberi di sognare», con 150 figuranti vestiti da Farinella che rappresentano la tradizione con coreografie dedicata alla maschera ufficiale di Putignano. Seguirà il gruppo dell’associazione teatrale «Hybris» con lo spettacolo danzante che avrà per protagonista l’Orso Trump. A disturbare il corteo mascherato, ancora una volta, i «Fratelli Lo Tumulo» con il loro caratteristico humor nero. Da mezzogiorno alle 24, il borgo antico si popolerà con «Carnevale N’De Jos’r» dell’associazione «Trullando». Alle 19,30 due appuntamenti con il Circo Paniko. E, Infine, dalle 20 in piazza Principe di Piemonte si balla con «STASH from the Kolors», Deejay Set Show con la partecipazione di Mirkolino e Kamy Aksell dj.