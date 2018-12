Van Gogh Alive, la mostra high-tech arriva a Bari

Dopo Australia, Stati Uniti, Russia e oltre 500mila presenze in Italia, la mostra «Van Gogh Alive - The Experience» fa tappa a Bari, all’interno del rinnovato teatro Margherita nel giorno della sua riapertura al pubblico dopo 38 anni.

Grazie all’utilizzo di 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multi-canale e un suono surround, la mostra mira a creare «uno dei più coinvolgenti ambienti multi-screen al mondo" spiegano gli organizzatori, il tutto arricchito da una colonna sonora creata con le musiche di Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber, Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrierm Saint-Saens, Handel. L’itinerario della mostra segue quello creativo del pittore, soffermandosi sul decennio che va dal 1880 al 1890, durante il quale Van Gogh viaggiò da Parigi a Saint-Rémy fino ad Auvers-sur-Oise, con oltre 3000 immagini delle sue opere, proiettate grazie alla tecnologia SENSORY4 su superfici di grandi dimensioni che avvolgono il visitatore.



«Il 6 dicembre prossimo sarà una giornata incredibile, - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - tra celebrazioni di San Nicola fin dall’alba, riapertura del Margherita con questa straordinaria mostra di Van Gogh, decennale della ricostruzione del Teatro Petruzzelli con un grande evento aperto a tutti. Mi auguro che questa città bellissima, capoluogo di una regione che è davvero unica e ricca di scenari non solo per fare film ma per vivere, sappia rafforzare sempre più una identità fondata sulle attività culturali».



«Con la ristrutturazione del teatro Margherita - ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro - abbiamo uno spazio completamente riqualificato e rifunzionalizzato a disposizione della città che diventa il polo delle arti contemporanee, riaperto con un mostra i-Tech su Van Gogh che sarà un regalo di Natale ai baresi ma attrattiva per tante persone che verranno anche da fuori regione. Abbiamo vinto una sfida con la Regione e con il Ministero dei Beni culturali e abbiamo dimostrato che quando facciamo squadra otteniamo risultati importanti».

L’evento, costato circa 500mila euro (150mila stanziati dalla Regione Puglia), è prodotto da Cube Comunicazione e Time 4 Fun, ideato da Grande Exhibitions, patrocinato da Regione, Comune di Bari e altri cinque sponsor privati.

La mostra sarà visitabile per due mesi a partire dal 6 dicembre (dalle 9 alle 19 dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 22 dal venerdì alla domenica). Nel primo giorno, festa di San Nicola, il teatro sarà aperto dalle 7 a mezzanotte. Il costo dei biglietti varia tra gli 8 e i 14 euro, ingresso gratuito per i minori di 6 anni.