Si guasta il locomotore del Frecciargento Roma-Bari: treno fermo da ore

BARI - Un Frecciargento sulla tratta Roma-Bari è rimasto fermo per oltre due ore vicino Caserta a causa di un problema al locomotore del treno. Caos tra le centinaia di passeggeri, rimasti bloccati nel convoglio. Eccoli in alcuni scatti mentre sono fermi in attesa che il personale di Trenitalia li raggiunga per risolvere la situazione.