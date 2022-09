I «Lupi del Salento» campioni d'Italia di ciclismo amatoriale

LECCE - I «Lupi del Salento» si sono laureati campioni d'Italia di ciclismo amatoriale nella manifestazione organizzata a Bergamo dall'Aimanc, associazione italiana magistrati avvocati notai ciclisti. Grazie ai successi di Andrea Delli Noci, Gianluigi Pellegrino e Sergio Gloria nelle rispettive categorie nella Cronoscalata disputata sabato sulle ripide rampe del Monte di Nese, più di sei Km al 7,5 per cento medio di pendenza con punte al 12 e al 14. Prova in cui Delli Noci e Pellegrino si sono anche classificati quarto e sesto nella classifica assoluta con i rispettivi tempi di 21 e 22 minuti di scalata.

Il successo è arrivato oggi nella gara in linea con ancora Delli Noci e Gloria primi di categoria e Pellegrino e Palamà secondi. Seconda anche Manuela Palamieri che come Palamà ha conquistato la seconda piazza di categoria in entrambe le prove.

Nella gara in linea Delli Noci e Pellegrino si sono anche classificati rispettivamente quinto e nono nella classifica assoluta. La prova in linea è stata di 50 km corsi a oltre 37 di media e Così i salentini guidati dal Presidente Alessandro Torsello hanno battuto nel complesso di cinque punti gli agguerriti colleghi di Verona mentre terzi si sono classificati i padroni di casa di Bergamo. Ottimi i piazzamenti tra i magistrati anche di Gianni Gallo e Alcide Maritati. La squadra che ha conquistato il titolo si completava con Ilaria Totaro e Marcello Tamburini.