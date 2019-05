Medimex: Taranto celebra Woodstock e Jimi Hendrix

Con «Woodstock & Hendrix: The revolution. Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein», il Medimex Festival e Music Conference, promosso a Taranto da Puglia Sounds, celebra in esclusiva con Ono Arte il cinquantennale del festival americano e il chitarrista simbolo di quella stagione straordinaria. Annunciati per l’occasione i concerti di Patti Smith (9 giugno), Cigarettes After Sex ed Editors (7 giugno), Liam Gallagher (8 giugno). La mostra, con 62 scatti prevalentemente inediti in Italia, è a ingresso gratuito dal 6 al 28 giugno, dislocata tra l’Università nella città vecchia (con le immagini di Wolman e parte degli scatti di Silverstein su Hendrix) e il museo internazionale MArTa, con altre foto di Silverstein su Hendrix. All’inaugurazione, il critico Ernesto Assante intervisterà Wolman, allora capo fotografo della rivista Rolling Stones che immortalò per 3 giorni lo straordinario raduno nella piccola città dello Stato di New York dove confluirono oltre 500mila persone.