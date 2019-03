A Bari arriva la cena «a occhi chiusi»: a servire ai tavoli camerieri non vedenti

BARI - Una cena al buio? Non è proprio come sembra. È in arrivo il 28 marzo alle 21 all'healthy ristopub, l'evento 'Ad occhi chiusi - Cena al buio', promosso dalla pagina Facebook Non vedo che Bari. L'iniziativa ha l'obiettivo di permettere a chiunque voglia di imparare a conoscere e a conoscersi senza l'uso della vista, scoprendo il mondo con tutti gli altri sensi, come l'udito e soprattutto il gusto.

Per l'occasione, il locale in cui si svolgerà la cena sarà completamente al buio così da permettere ai partecipanti di mangiare senza poter vedere, mentre a servirli saranno camerieri non vedenti. Un'esperienza fuori dal comune, nella quale immergersi "ad occhi chiusi". Info e prenotazioni all'indirizzo nonvedochebari@gmail.com, indicando nome e cognome dei partecipanti ed eventuali intolleranze.