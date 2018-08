Camerata Musicale Barese, gli appuntamenti al Petruzzelli. Attesa per Concato, Mario Biondi e Gino Paoli

La Camerata Musicale Barese, con la riapertura di oggi, 29 agosto, dei suoi uffici, è pronta a prendere le prenotazioni per gli abbonamenti della 77esima Stagione "Dreamy", in programma al Teatro Petruzzelli di Bari. L’inaugurazione della Stagione è prevista il 22 ottobre con la Kodaly Philarmonic Orchestra, diretta da Dániel Somogyi-Tóth che vedrà la partecipazione della giovane e promettente violoncellista Erica Piccotti, nuovo astro musicale italiano.

Per il 10 novembre atteso "Pensieri all’improvviso” di e con Lina Sastri, uno spettacolo in prosa, versi e musica, il “Tributo ad Adriano Celentano”, un grande omaggio al celebre cantante, i cui brani verranno reinterpretati in chiave jazz con celebri esecutori quali Beppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, Rita Marcotulli e Mattia Barbieri e il Concerto Evento di Fabio Concato ed il Paolo Di Sabatino Trio, un viaggio attraverso i brani del cantautore milanese rivisitati in chiave jazz acustico.

Atteso ritorno per Gino Paoli, uno dei nomi più illustri della musica italiana, che il 29 gennaio presenterà a Bari il suo ultimo progetto live “Paoli canta Paoli”. Per il “Teatro Musicale” il Musical “Kiss me, Kate”, che rese celebre Cole Porter e che a distanza di 70 anni dall’esordio è ancora pieno di fascino: uno spettacolo che attrae non solo per le musiche immortali ma

anche per la comicità, la perfetta teatralità ed i numeri di danza in un clima di particolare romanticismo.



Inoltre è già in corso la vendita per l’ Evento Straordinario fuori abbonamento: Mario Biondi in Concerto, in cui la voce magnetica del celebre crooner, una delle più belle del panorama internazionale, incanterà il pubblico il prossimo 26 novembre presso il Teatro Petruzzelli. Una voce dalle sonorità black che riecheggerà a teatro, con la collaborazione di sette straordinari musicisti. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata 080/5211908 e online sul sito www.cameratamusicalebarese.it.