Tutto pronto per la Fiera del Levante: biglietto a 3 euro, gratis a chi arriva in bici

BARI - Archiviato Ferragosto incomincia il conto alla rovescia per la Fiera del Levante in programma dall’8 al 16 settembre. Prima edizione del nuovo corso e 82ma dalla prima apertura, “la Campionaria” quest’anno punta essenzialmente su due obiettivi: tradizione ed innovazione.

«Anche per questo riproporremo la “Galleria delle nazioni” la più amata dai baresi - sottolinea il presidente Alessandro Ambrosi - proprio per rispettare il solco tracciato dalla tradizione, senza dimenticare l’innovazione che caratterizza trante espressioni pugliesi. In questo senso larghi spazi per i giovani artigiani in un ampio salone sul self made. Il 2018 è l’anno del cibo e dell’alimentazione e non potevamo ignorare un ambito che è vera eccellenza per il nostro territorio. Stiamo quindi organizzando uno spazio per il cibo sia come degustazioni sia come momenti congressuali e seminariali. Si parlerà di sicurezza e sana alimentazione. Seguendo l’importante tracci della cura per le persone, stiamo organizzando tra le altre iniziative corsi gratuiti di yoga per i nostri visitatori. Perché possano toccare con mano i benefici di una antica disciplina».

Una Campionaria tra ieri e domani, come recita anche lo slogan «Fiera di essere nel futuro».

«La Fiera del Levante è sempre stata il termometro dello stato del territorio - sottolinea Ambrosi -. e quest’anno siamo molto felici dell’entusiasmo che ci sta supportando. Tra l’altro ci proponiamo come spazio di scambio religioso e culturale accogliendo la richiesta fatta da papa Francesco durante la sua visita a Bari. In collaborazione con la Diocesi ospiteremo i rappresentanti delle più importanti religioni per organizzare incontri che possano aiutare i processi di Pace».

In questo ambito si terrà contemporaneamente alla campionaria la XI edizione del «Meeting del volontariato», con 140 associazioni presenti presso il Padiglione Nuova Hall di Via Verdi, che daranno vita ad un fitto programma di eventi, laboratori, convegni e mostre.

Resta da rispondere ad un’unica domanda. «...E il biglietto della Fiera quanto costa?».

«Chi ci raggiungerà in bicicletta avrà l’accesso gratuito - si spiega in una nota -. Accesso gratuito anche per le persone con disabilità con accompagnatore. Per tutti gli altri il biglietto costerà 3 euro e si potrà acquistare ai botteghini all’ingresso dei 3 varchi principali e anche on line. Inoltre tutti gli espositori avranno un prezzo di acquisto scontatissimo del ticket. Immaginiamo, dunque, che la tradizione più consolidata del “biglietto della Fiera omaggio” potrà essere rispettata, se questi ne faranno dono ai commercianti, ai visitatori e ai clienti. Accadrà così che migliaia di biglietti arriveranno nelle famiglie da amici degli amici, e nessuno potrà rinunciare a una giornata tra i nostri stand».