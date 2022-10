Il 3 Novembre AWS atterra a Bari con l’AWS Initiate Day

Recentemente Amazon Web Services (AWS), leader nella tecnologia cloud, ha annunciato che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia entro il 2029. Anche grazie alla Regione AWS di Milano, questi piani di investimento contribuiranno al PIL italiano con circa 3,7 miliardi di euro entro lo stesso anno, confermando ulteriormente l’impegno di AWS in Italia.

Il 3 Novembre, AWS organizza l’AWS Initiate Day a Bari, con il patrocinio del Politecnico del capoluogo pugliese, per accelerare l’innovazione e la digitalizzazione in Puglia, e rendere la regione più sostenibile e più competitiva.

All’evento potrete assistere alle testimonianze di diverse aziende e organizzazioni pugliesi che hanno deciso di intraprendere il loro percorso verso l’innovazione. In particolare, avrete modo di approfondire con il Comune di Bari, il Politecnico di Bari e con alcune delle principali aziende della regione, quali sono i primi passi da compiere e in che modo l’utilizzo del cloud AWS migliori i servizi destinati a cittadini e a clienti.

Gli esperti AWS saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.

Chi dovrebbe partecipare

Rappresentati delle Istituzioni, Imprenditori e Responsabili IT o dell’Innovazione che operano in:

• - Pubbliche Amministrazioni Locali

• - Scuola, Università e Ricerca

• - Strutture sanitarie locali

• - Società di trasporti e Public Utilities

• - Imprese di ogni settore e dimensione

Consultate l’agenda dell’evento e registratevi qui: https://pages.awscloud.com/

I posti sono limitati e per questo vi chiediamo di completare quanto prima la vostra registrazione. In questo modo, ci permetterete di organizzare al meglio la vostra partecipazione e di garantirvi un posto. Per ragioni di sicurezza e per offrirvi un’esperienza ottimale, la registrazione con indirizzi e-mail generici (Gmail, Yahoo, Icloud) non potrà essere approvata.