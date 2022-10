Maneskin, arrivano due date negli stadi: a luglio 2023 concerti-evento a Roma e Milano

«Le cose vanno ad una velocità tale per la quale è veramente difficile pensarci e rendersene conto. Però poi quando sali su palchi come Rock in Rio e Coachella ti rendi conto...». Così Damiano dei Maneskin nel corso di un’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa ha spiegato la loro reazione al grande successo mondiale. Dopo aver suonato dal vivo la loro ultima hit, «The Loneliest», i quattro si sono seduti sui divanetti per «la prima intervista seduta». «Lo faccio per mia mamma», ha ironizzato il frontman.

La band ha spiegato che «tutto quello che abbiamo fatto sempre, dall’inizio, era sempre puntato molto in alto... ma saremmo stati matti a pensare che in un anno e mezzo sarebbe successo tutto questo.» «Per noi - hanno spiegato i quattro ragazzi romani - la cosa sempre importante era fare della musica che ci rappresentasse e che fosse al 100% nostra."

«Quella di sesso, droga e rock 'n' roll è un’idea molto superata. Dobbiamo avere rispetto, sia per noi stessi che per chi ci segue», ha detto ancora Damiano prima di annunciare che l'anno prossimo faranno due tappe il 20 luglio all’Olimpico di Roma e il 24 luglio a San Siro. «I nostri primi stadi, quello della Roma e quello dell’Inter», ha aggiunto.

I biglietti saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00